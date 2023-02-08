Кулеба о визите Зеленского в Британию: Этот день будет очень полезным для Сил обороны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Владимира Зеленского в Великобританию будет полезным для украинских воинов. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, в ближайшее время Британия отправит Украине танки Challenger 2, а также другие "крайне вредные" для оккупантов средства.

Он отметил, что для Сил обороны Украины день визита Зеленского в Лондон будет очень полезным.

Сегодня объявлено, что ВВС Британии берутся за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО.

8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.

Он уже приземлился в Великобритании и встретился с Сунаком.

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Дмитро Гриниченко

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