Кулеба о визите Зеленского в Британию: Этот день будет очень полезным для Сил обороны
08.02.2023, 14:18
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Владимира Зеленского в Великобританию будет полезным для украинских воинов. Об этом он написал в Facebook.
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По его словам, в ближайшее время Британия отправит Украине танки Challenger 2, а также другие "крайне вредные" для оккупантов средства.
Он отметил, что для Сил обороны Украины день визита Зеленского в Лондон будет очень полезным.
Сегодня объявлено, что ВВС Британии берутся за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО.
- 8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
- Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.
- Он уже приземлился в Великобритании и встретился с Сунаком.
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