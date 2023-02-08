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Кулеба о визите Зеленского в Британию: Этот день будет очень полезным для Сил обороны

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 14:18
Кулеба о визите Зеленского в Британию: Этот день будет очень полезным для Сил обороны - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Владимира Зеленского в Великобританию будет полезным для украинских воинов. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, в ближайшее время Британия отправит Украине танки Challenger 2, а также другие "крайне вредные" для оккупантов средства.

Он отметил, что для Сил обороны Украины день визита Зеленского в Лондон будет очень полезным. 

Сегодня объявлено, что ВВС Британии берутся за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО.

Читайте также: Великобритания передаст Украине вооружение дальнего радиуса действия

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Великобритания война военная помощь дмитрий кулеба
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