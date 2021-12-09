Кулеба о возможном вторжении РФ: Жаль говорить, но будет много мертвых российских солдат
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае нового вторжения России будет "много мертвых российских солдат", а также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин не хочет допустить такого. Об этом сообщает Sky News.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Во время визита в Великобританию Кулеба сказал, что работает с союзниками в лице США и Великобритании над способами сдерживания Кремля, но при этом украинские военные готовы защищать страну.
"Мы вместе с партнерами должны сделать эту цену (эскалации, – ред.) невыносимой для Путина", – сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что США и другие союзники могут нанести экономический удар по РФ – Украина же будет "сражаться на земле".
"Мне жаль говорить это, но будет много мертвых российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло", – сказал украинский министр.
Он также описал трехсторонний подход к недопущению возобновления российской агрессии – через политические сигналы, санкции и более тесное военное сотрудничество с партнерами.
"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помогите нам укрепить нашу армию", – сказал Кулеба.
- 8-9 декабря Кулеба находится с визитом в Великобритании. В повестке - вопросы агрессии России, стратегическое партнерство с этой страной и либерализация визового режима с Соединенным Королевством для граждан Украины.
- Вчера министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку и заплатит большую цену, если снова вторгнется в Украину.
Читайте также: Резников о возможном вторжении РФ: Кровавая бойня, россияне будут возвращаться в гробах
Комментарии