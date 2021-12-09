Кулеба о возможном вторжении РФ: Жаль говорить, но будет много мертвых российских солдат

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае нового вторжения России будет "много мертвых российских солдат", а также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин не хочет допустить такого. Об этом сообщает Sky News.

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Во время визита в Великобританию Кулеба сказал, что работает с союзниками в лице США и Великобритании над способами сдерживания Кремля, но при этом украинские военные готовы защищать страну.

"Мы вместе с партнерами должны сделать эту цену (эскалации, – ред.) невыносимой для Путина", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что США и другие союзники могут нанести экономический удар по РФ – Украина же будет "сражаться на земле".

"Мне жаль говорить это, но будет много мертвых российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло", – сказал украинский министр.

Он также описал трехсторонний подход к недопущению возобновления российской агрессии – через политические сигналы, санкции и более тесное военное сотрудничество с партнерами.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помогите нам укрепить нашу армию", – сказал Кулеба.

8-9 декабря Кулеба находится с визитом в Великобритании. В повестке - вопросы агрессии России, стратегическое партнерство с этой страной и либерализация визового режима с Соединенным Королевством для граждан Украины.

Вчера министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку и заплатит большую цену, если снова вторгнется в Украину.

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Оксана Житнюк

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