Кулеба: Порой кажется, что Запад хочет, чтобы Украина воевала с завязанной за спиной рукой

Министр иностранных дел заявил, что обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министру иностранных дел Дмитрию Кулебе кажется, что иногда западные союзники хотят, чтобы Украина воевала "со связанной за спиной рукой". Об этом он заявил в интервью Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украина благодарна за всю поддержку западных союзников, сказал Кулеба. Однако, как кажется министру, иногда Запад будто хочет, чтобы Украина воевала "со связанной за спиной рукой".

Кулеба заявил, что обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике, и по мере того, как война затягивается, они возвращаются к привычному способу ведения политики.

По его словам, союзники оружие не предоставляют или дают с опозданием или в недостаточном количестве, а затем союзники говорят, что Украина и не может победить.

"Но, друзья, вся эта картина реальности, которую вы рисуете для себя, является следствием одного простого факта – у украинских солдат нет достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили", – сказал глава МИД.

В этом же интервью Кулеба заявил, что получает от Берлина "недовольные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Читайте также: Мишустин уже сказал об остановке экспорта бензина. Малюк рассказал о последствиях ударов по НПЗ