Кулеба: Інколи здається, що Захід хоче, щоб Україна воювала з зав'язаною за спиною рукою

Міністр закордонних справ заявив, що стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Міністру закордонних справ Дмитру Кулебі здається, що іноді західні союзники хочуть, щоб Україна воювала "зі зв'язаною за спиною рукою". Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

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Україна вдячна за всю підтримку від західних союзників, сказав Кулеба. Проте, як здається міністру, іноді Захід ніби хоче, щоб Україна воювала "зі зв'язаною за спиною рукою".

Кулеба заявив, що стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці, і в міру того, як війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".

За його словами, союзники зброю не надають або надають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім союзники кажуть, що Україна і не може перемогти.

"Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту – українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", – сказав глава МЗС.

В цьому самому інтерв'ю Кулеба заявив, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.

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