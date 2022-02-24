Кулеба: Путин начал полномасштабную войну, Украина будет защищаться и победит

Президент России Владимир Путин начал полномасштабную захватническую войну, Украина будет защищаться и победит. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать - прямо сейчас", - заявил он.

Сегодня в 5 утра Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

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Марк Сировой

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