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Кулеба: Путин начал полномасштабную войну, Украина будет защищаться и победит

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 06:10
Кулеба: Путин начал полномасштабную войну, Украина будет защищаться и победит - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Президент России Владимир Путин начал полномасштабную захватническую войну, Украина будет защищаться и победит. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать - прямо сейчас", - заявил он.

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Марк Сировой
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