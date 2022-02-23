Кулеба рассказал из Нью-Йорка о планах Украины и процитировал Подервянского: видео
Сегодня, 23 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находится c визитом в Нью-Йорке – в прямом включении он рассказал о дальнейших планах и завершил выступление цитатой украинского сатирика Леся Подервянского.
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По словам министра, в последние дни он результативно общался с министрами иностранных дел – партнеры "были на связи во всех мессенджерах". Он напомнил, что страны Большой семерки, Евросоюз и США ввели санкции против России.
Кулеба подчеркнул, что в США он принимает участие в дебатах генассамблеи ООН, где обсуждают вопрос временно оккупированных территорий Украины.
У Кулебы в Нью-Йорке запланирована встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
"Сохраняем спокойствие, единство и веру в то, что мы, наконец, победим, потому что иного выбора у нас нет. Как говорил классик – нет этому разумной альтернативы", – сказал министр, процитировав Подервянского.
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- Страны Запада начали вводить санкции. США ввели первый транш против двух банков РФ и суверенного долга России, впереди – санкции против российских элит и членов их семей.
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