Кулеба рассказал из Нью-Йорка о планах Украины и процитировал Подервянского: видео

Сегодня, 23 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находится c визитом в Нью-Йорке – в прямом включении он рассказал о дальнейших планах и завершил выступление цитатой украинского сатирика Леся Подервянского.

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По словам министра, в последние дни он результативно общался с министрами иностранных дел – партнеры "были на связи во всех мессенджерах". Он напомнил, что страны Большой семерки, Евросоюз и США ввели санкции против России.

Кулеба подчеркнул, что в США он принимает участие в дебатах генассамблеи ООН, где обсуждают вопрос временно оккупированных территорий Украины.

У Кулебы в Нью-Йорке запланирована встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Сохраняем спокойствие, единство и веру в то, что мы, наконец, победим, потому что иного выбора у нас нет. Как говорил классик – нет этому разумной альтернативы", – сказал министр, процитировав Подервянского.

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Яна Катасонова

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