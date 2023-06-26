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Кулеба: Рейд Пригожина на Москву наглядно продемонстрировал слабость режима Путина

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 14:22
Кулеба: Рейд Пригожина на Москву наглядно продемонстрировал слабость режима Путина - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Бунт главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина продемонстрировал слабость режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС.

По словам Кулебы, рейд подразделений Вагнера на Москву наглядно продемонстрировал слабость режима Путина. Оказание Украине необходимой военной помощи, усиление санкционного давления и решительность действий международного сообщества обеспечат поражение России.

"В субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали. Россия каждый день слабеет. Критически важно сейчас предоставить Украине все необходимое оружие", – подчеркнул глава МИД.

Он уточнил, что Вооруженным Силам Украины сейчас нужны прежде всего артиллерийские системы, РСЗО, снаряды и ракеты.

По словам Кулебы, необходимо усиливать международные санкции в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов.

"Должны также помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий", – отметил глава украинской дипломатии.

Министр призвал ЕС и США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца: "Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории".

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  • 24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • К вечеру того же дня Пригожин, при посредничестве Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

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Наталья Медведева
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