Кулеба: Рейд Пригожина на Москву наглядно продемонстрировал слабость режима Путина
Бунт главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина продемонстрировал слабость режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС.
По словам Кулебы, рейд подразделений Вагнера на Москву наглядно продемонстрировал слабость режима Путина. Оказание Украине необходимой военной помощи, усиление санкционного давления и решительность действий международного сообщества обеспечат поражение России.
"В субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали. Россия каждый день слабеет. Критически важно сейчас предоставить Украине все необходимое оружие", – подчеркнул глава МИД.
Он уточнил, что Вооруженным Силам Украины сейчас нужны прежде всего артиллерийские системы, РСЗО, снаряды и ракеты.
По словам Кулебы, необходимо усиливать международные санкции в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов.
"Должны также помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий", – отметил глава украинской дипломатии.
Министр призвал ЕС и США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца: "Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории".
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- 24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
- К вечеру того же дня Пригожин, при посредничестве Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.
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