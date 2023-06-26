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Кулеба: Рейд Пригожина на Москву наочно продемонстрував слабкість режиму Путіна

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 14:22
Кулеба: Рейд Пригожина на Москву наочно продемонстрував слабкість режиму Путіна - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Бунт ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина продемонструвала слабкість режиму російського диктатора Володимира Путіна. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

За словами Кулеби, рейд підрозділів Вагнера на Москву продемонстрував слабкість режиму Путіна. Надання Україні необхідної військової допомоги, посилення санкційного тиску та рішучість дій міжнародного співтовариства забезпечать поразку Росії.

"У суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву в черговому акті руйнування путінської вертикалі. Росія щодня слабшає. Критично важливо зараз надати Україні всю необхідну зброю", – наголосив глава МЗС.

Він уточнив, що Збройним Силам України зараз потрібні насамперед артилерійські системи, РСЗВ, снаряди та ракети.

За словами Кулеби, необхідно посилювати міжнародні санкції у сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів.

"Маємо також завадити Росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій", – зазначив додав глава української дипломатії.

Міністр закликав ЄС та США максимально прискорити процес навчання українських пілотів та техніків та передання Україні літаків західного зразка: "Разом усі ці кроки дозволять звільнити всі українські території".

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  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • До вечора того самого дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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Наталія Медведєва
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Дмитро Кулебаволодимир путінЄвген Пригожин
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