Кулеба: США не смотрят на помощь Украине через призму гибели наших людей. Надо указывать

Кулеба заявил, что демократы и республиканцы обвиняют друг друга и акцентируют на внутренней политике в США

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/IGOR TKACHENKO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что американские законодатели от обеих партий не смотрят на продолжение помощи Украине через призму гибели украинских военных и гражданских. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, стоит переходить от "положительных сигналов" к принятию реальных решений, а для динамики на фронте украинским солдатам нужно оружие.

"Демократы и республиканцы обвиняют друг друга. Мы уважаем внутреннюю политику США, она везде работает одинаково. Я во всех разговорах с американскими политиками говорю, что пока они играются, в Украине каждый день умирают люди", — сказал Кулеба.

Он отметил, что если законодатели будут об этом помнить, то это ускорит путь к компромиссу для дальнейшей помощи Украине.

"Не смотрят на это через такую перспективу, когда ты им ее даешь, то они осознают цену, которую мы платим за их дебаты. Если наши солдаты не получат оружие, то в итоге это запустит процессы, от которых пострадают интересы простых американцев", — заявил дипломат.

14 февраля 2024 г. американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня. 16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопрос в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование. 27 февраля прошла встреча Байдена с лидерами Конгресса.

Читайте также: Спикер Палаты Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно"