Кулеба: США не дивляться на допомогу Україні через призму загибелі наших людей. Потрібно вказувати

Кулеба заявив, що демократи та республіканці звинувачують один одного та акцентують на внутрішній політиці в США

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/IGOR TKACHENKO)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що американські законодавці від обох партій не дивляться на продовження допомоги Україні через призму загибелі українських військових та цивільних. Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, варто переходити від "позитивних сигналів" до ухвалення реальних рішень, а для динаміки на фронті українським солдатам потрібна зброя.

"Демократи та республіканці звинувачують один одного. Ми поважаємо внутрішню політику США, вона скрізь працює однаково. Я у всіх розмовах з американськими політиками говорю, що поки вони граються, в Україні щодня помирають люди", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що якщо законодавці пам'ятатимуть про це, то це прискорить шлях до компромісу для подальшої допомоги Україні.

"Не дивляться на це через таку перспективу, коли ти їм її даєш, то вони усвідомлюють ціну, яку ми платимо за їхні дебати. Якщо наші солдати не отримають зброї, то це запустить процеси, від яких постраждають інтереси простих американців", — заявив дипломат.

14 лютого 2024 р. американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт із зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентаріїв (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування. 27 лютого відбулася зустріч Байдена з лідерами Конгресу.

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