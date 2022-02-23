Кулеба: Цель Путина – уничтожить Украину, а не захват частей или контроль над страной

Долгосрочной целью президента России Владимира Путина является уничтожение всей Украины, а не захват ее частей или контроль над страной. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN.

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"Его конечная цель – уничтожить Украину. Его не интересуют части Украины. Он не заинтересован даже держать под своим контролем всю страну… хочет провала идеи украинской государственности. Это его цель", – сказал глава МИД.

Он вспомнил речь, которую Путин произнес перед признанием "республиками" оккупированных частей Донбасса. По словам, Кулебы президент РФ ненавидит украинскую государственность и считает, что Украина не имеет права на существование.

Глава МИД добавил, что никаких санкций не будет достаточно, пока российские солдаты не уйдут из Украины. Он назвал "основным принципом" продолжение давления на РФ и выразил надежду, что объявленные президентом США Джо Байденом санкции – лишь начало процесса по принуждению Путина к отступлению.

"Мы хотим, чтобы были использованы все имеющиеся инструменты, чтобы остановить Путина. Если ценой спасения страны являются самые-самые суровые санкции, то мы должны пойти на самые суровые санкции", – сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что война идет гибридная – и Россия может атаковать как физически, так и в киберпространстве. Сейчас Украина ведет диалог с партнерами, чтобы определить, за пересечением каких красных линий должны следовать санкции.

"Хочу дать понять, что мы должны быть готовы действовать очень быстро, потому что ситуация может меняться буквально каждый час", – подытожил дипломат.

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Марк Сировой

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