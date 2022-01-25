Кулеба: Украина не та страна, которая слышит приказ большой державы и выполняет его

Украина никому не позволит навязывать себе какие-либо уступки в рамках усилий по деэскалации угрозы конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

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Кулеба подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы для умиротворения президента РФ Владимира Путина.

"Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и выполняет его", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина имеет право сама решать свою судьбу.

"Мы много заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее, свою судьбу", – заявил Кулеба.

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Наталия Медведева

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