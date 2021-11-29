Кулеба: Украина показывает, что способна защищаться, и будет делать это и в дальнейшем

На брифинге для иностранных журналистов министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на очередной вопрос о применении Украиной месяц назад "турецкого дрона" на Донбассе ответил, что "это был украинский дрон, принятый на вооружение украинской армией" и что применен он был с полным соблюдением международных норм.

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Чтобы показать правомерность применения "Байрактара", министр описал для журналиста последовательность событий.

"Сначала тяжелую артиллерию подтягивают к линии разграничения, что само по себе является прямым нарушением минских договоренностей. Эта артиллерия открывает огонь по позициям украинских военных и убивает одного из них, что является еще большим нарушением", – сказал Кулеба.

Министр подчеркивает, что силы ООС отвечают на эти нарушения с полным соблюдением всех действующих договоренностей.

"Уполномоченный на это командир отдает приказ о подавлении огневой позиции, которая нарушила режим прекращения огня. Украинский дрон над контролируемой Украиной территорией выпускает снаряд, который поражает позицию батареи. При этом ни один из российских военнослужащих и военнослужащих контролируемых Россией гибридных войск не погибает".

Кулеба еще раз подчеркнул, что никакого нарушения каких бы то ни было договоренностей со стороны Украины при этом не допускается.

"Украина показывает, что способна защищаться, и будет делать это и в дальнейшем", – сказал министр.

26 октября 2001 года боевики обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой велся огонь.

27 октября в МИД Германии выразили озабоченность применением Украиной ударного дрона на Донбассе, на что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина имеет законное право себя защищать.

11 ноября на Донбассе украинские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы принудительно посадили беспилотник российского производства.

Сергей Бережной

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