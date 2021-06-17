Кулеба: Украина усилила словесное давление на НАТО, потому что отчаянно ищет безопасности

Украина усиливает вербальное давление на НАТО, поскольку стремится к безопасности. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

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"Мы не являемся членами какого-либо альянса безопасности ... Так что да, мы – нация, отчаянно ищущая безопасности. И это побуждает нас проявлять активность, быть настойчивыми", – сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что Украина усиливает словесное давление на НАТО, потому что она находится "в вакууме безопасности", ведя борьбу с поддерживаемыми Россией террористами на Донбассе.

Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл это "ошибкой". По итогам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение блока от 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ, но реформы ей нужно продолжать.

После саммита НАТО 14 июня Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО.

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Наталия Медведева

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