UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Украина усилила словесное давление на НАТО, потому что отчаянно ищет безопасности

17.06.2021, 22:47
Кулеба: Украина усилила словесное давление на НАТО, потому что отчаянно ищет безопасности - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина усиливает вербальное давление на НАТО, поскольку стремится к безопасности. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не являемся членами какого-либо альянса безопасности ... Так что да, мы – нация, отчаянно ищущая безопасности. И это побуждает нас проявлять активность, быть настойчивыми", – сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что Украина усиливает словесное давление на НАТО, потому что она находится "в вакууме безопасности", ведя борьбу с поддерживаемыми Россией террористами на Донбассе.

Читайте также: Саммит НАТО и ПДЧ для Украины. Один вопрос: сколько еще реформ вам нужно

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 