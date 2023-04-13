Кулеба: Украине и НАТО стоит объединить системы ПВО в Черноморском регионе

Украине и ее союзникам из НАТО нужно интегрировать системы ПВО для обеспечения безопасности всего Черноморского региона. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая по видеосвязи на открытии Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте.

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Кулеба заявил, что сложившаяся ситуация требует практических шагов по укреплению безопасности в Черноморском регионе.

"Мы призываем интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей. События последнего года продемонстрировали, что безопасность в Балто-Черноморском пространстве неделима, угроза для одного – это угроза для всех", – сказал министр.

В том же выступлении Кулеба предложил сделать Черное море таким же, каким стало Балтийское – "внутренним морем НАТО".

14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт американского разведывательного дрона MQ-9 над Черным морем (в ролике с камеры дрона видно, что после второго прохода Су-27 над ним погнута лопасть пропеллера). ВВС США пришлось затопить дрон в международных водах.

31 марта в Сенат США был внесен законопроект об усилении мер безопасности в Черноморском регионе, который предусматривает, среди прочего, установление "регулярного сменного морского присутствия в Черном море".

Сергій Бережний

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