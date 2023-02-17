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Кулеба: ВСУ удержат Бахмут, чтобы такого не было в других городах. Наступление РФ началось

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 08:34
Кулеба: ВСУ удержат Бахмут, чтобы такого не было в других городах. Наступление РФ началось - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные Силы Украины удержат Бахмут, несмотря на сложности. Об этом он сообщил в интервью газете Ouest-France.

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По его словам, украинские воины удержат Бахмут. Он отметил, что те, кто говорит, что оборона города требует слишком много жертв, не должен забывать, что если ВСУ уйдут из города, то другие города станут новым Бахмутом. 

"Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли. Наступление уже началось. РФ планирует усилить интенсивность боев и усилить ее к весне. Но ее план не сработает. По их представлениям, они давно должны были завоевать Бахмут", — сказал министр.

Кулеба заявил, что не верит в теоретическую победу России, так как часть мобилизованных россиян сразу направили на фронт, где они были уничтожены, а обученная часть призывников все равно не имеет необходимых боевых качеств. 

"Цифры — это еще не все. Россия воюет в основном оружием советских времен, как и мы в начале войны. Теперь у нас есть более современное оружие, которое нам очень помогает", — подчеркнул дипломат.

Читайте также: ВСУ: Бахмут снабжается и удерживает РФ на пути к Славянску. Сырский руководит операцией

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс наступление бахмут дмитрий кулеба
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