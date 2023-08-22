Кулеба заявил, что наступление ВСУ нужно для "определения условий мира и переговоров"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины помогает "определить условия мира и переговоров". Об этом он сообщил во время нахождения в Европе, цитирует его El Mundo.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, будущая поставка истребителей F-16 является важным шагом для наступления, которое "живет и развивается".

Он отметил, что Украина "очень хорошо продвигается в направлении переговоров и определения условий мира".

"Мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия", — сказал Кулеба, имея в виду потенциальную уступку территорий в пользу России.

15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть своей территории России.

На заявление жестко отреагировали в Офисе президента, СНБО и МИД.

16 августа Йенсен заявил, что ошибся.

Читайте также: Генсек НАТО о "вступлении в обмен на территории": Только украинцы решают, что приемлемо

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.