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Кулеба заявил, что наступление ВСУ нужно для "определения условий мира и переговоров"

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 09:08
Кулеба заявил, что наступление ВСУ нужно для
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины помогает "определить условия мира и переговоров". Об этом он сообщил во время нахождения в Европе, цитирует его El Mundo.

По его словам, будущая поставка истребителей F-16 является важным шагом для наступления, которое "живет и развивается". 

Он отметил, что Украина "очень хорошо продвигается в направлении переговоров и определения условий мира". 

"Мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия", — сказал Кулеба, имея в виду потенциальную уступку территорий в пользу России. 

Читайте также: Генсек НАТО о "вступлении в обмен на территории": Только украинцы решают, что приемлемо

Дмитрий Гриниченко
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