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Кулеба заявив, що наступ ЗСУ потрібен для "визначення умов миру та переговорів"

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 09:08
Кулеба заявив, що наступ ЗСУ потрібен для
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наступ Збройних Сил України допомагає "визначити умови миру та переговорів". Про це він повідомив під час перебування у Європі, цитує його El Mundo.

За його словами, майбутнє постачання винищувачів F-16 є важливим кроком для наступу, який "живе та розвивається".

Він зазначив, що Україна "дуже добре просувається у напрямку переговорів та визначення умов миру".

"Ми не збираємося підписувати угоду, подібну до тієї, яку підписала Фінляндія", — сказав Кулеба, маючи на увазі потенційну поступку територіями на користь Росії.

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Дмитро Гриниченко
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