Кулеба заявив, що наступ ЗСУ потрібен для "визначення умов миру та переговорів"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наступ Збройних Сил України допомагає "визначити умови миру та переговорів". Про це він повідомив під час перебування у Європі, цитує його El Mundo.

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За його словами, майбутнє постачання винищувачів F-16 є важливим кроком для наступу, який "живе та розвивається".

Він зазначив, що Україна "дуже добре просувається у напрямку переговорів та визначення умов миру".

"Ми не збираємося підписувати угоду, подібну до тієї, яку підписала Фінляндія", — сказав Кулеба, маючи на увазі потенційну поступку територіями на користь Росії.

15 серпня директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнсен припустив, що Україна нібито може набути членства в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину своєї території Росії.

На заяву жорстко відреагували в Офісі президента, РНБО та МЗС.

16 серпня Єнсен заявив, що помилився.

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