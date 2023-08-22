Кулеба заявив, що наступ ЗСУ потрібен для "визначення умов миру та переговорів"
22.08.2023, 09:08
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наступ Збройних Сил України допомагає "визначити умови миру та переговорів". Про це він повідомив під час перебування у Європі, цитує його El Mundo.
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За його словами, майбутнє постачання винищувачів F-16 є важливим кроком для наступу, який "живе та розвивається".
Він зазначив, що Україна "дуже добре просувається у напрямку переговорів та визначення умов миру".
"Ми не збираємося підписувати угоду, подібну до тієї, яку підписала Фінляндія", — сказав Кулеба, маючи на увазі потенційну поступку територіями на користь Росії.
- 15 серпня директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнсен припустив, що Україна нібито може набути членства в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину своєї території Росії.
- На заяву жорстко відреагували в Офісі президента, РНБО та МЗС.
- 16 серпня Єнсен заявив, що помилився.
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