Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реакция мира на подрыв Россией Каховской ГЭС принесла большой вред и заслуживает жесткой критики – за то, что сразу после трагедии никто четко не назвал ее виновника. Об этом Кулеба сказал в интервью Суспильному на телемарафоне.

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Главу МИД спросили, почему реакция международного сообщества на подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС была довольно вялой.

"Это вы еще дипломатически назвали реакцию. На самом деле, есть все основания жестко критиковать тот факт, что с самого начала ни западные медиа, ни ряд наших ключевых партнеров не назвали четко виновника трагедии", – сказал Кулеба.

Он добавил, что сейчас у западных медиа появляется все больше доказательств, что взрыв устроила именно Россия, и появляется четкость в заявлениях и публикациях.

"Но ведь заголовки уже набрали миллионы лайков и распространений. Определенное представление сформировалось, и это большой вред", – отметил глава украинской дипломатии.

Он продолжил, что следует говорить в целом о стандартах стран-союзниц Украины и западных медиа, которые продолжают попытки во что бы то ни стало донести позицию России.

"То есть, если РФ говорит ложь, а Украина – правду, согласно стандартам, все равно нужно доказать позицию России. И вся эта ложь всегда найдет "покупателя" – так устроен медиамир", – пояснил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что в то же время с реакцией мира на проблемы, созданные взрывом дамбы, с оказанием помощи в их решении "все не так плохо".

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте.

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