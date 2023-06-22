Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реакція світу на підрив Росією Каховської ГЕС завдала великої шкоди та заслуговує на жорстку критику – за те, що відразу після трагедії ніхто чітко не назвав її винуватця. Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Суспільному на телемарафоні.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Главу МЗС запитали, чому реакція міжнародної спільноти на підрив росіянами греблі Каховської ГЕС була досить млявою.

"Це ви ще дипломатично назвали реакцію. Насправді є усі підстави жорстко критикувати той факт, що з самого початку ані західні медіа, ані низка наших ключових партнерів не назвали чітко винуватця трагедії", – сказав Кулеба.

Він додав, що зараз у західних медіа з'являється все більше доказів, що вибух влаштувала саме Росія і з'являється чіткість у заявах та публікаціях.

"Але ж заголовки вже набрали мільйони лайків і поширень. Певне уявлення сформувалося, і це велика шкода", – зазначив голова української дипломатії.

Він продовжив, що слід говорити в цілому про стандарти країн-союзниць України та західних медіа, які продовжують спроби у що б то не стало донести позицію Росії.

"Тобто, якщо РФ говорить брехню, а Україна – правду, відповідно до стандартів, все одно треба довести позицію Росії. І вся ця брехня завжди знайде "покупця" – так влаштований медіасвіт", – пояснив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що водночас із реакцією світу на проблеми, створені вибухом дамби, з наданням допомоги у їх вирішенні "все не так погано".

6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території. Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинної олії.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою . ГЕС будувалася за часів СРСР, тому у Москви були всі інженерні креслення, вона знала про ахіллесову п'яту.

Читайте також: Зеленський звернувся: РФ готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.