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Кулебу спросили о возможной "быстрой" альтернативе НАТО для Украины: Готовы обсуждать

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 13:20
Кулебу спросили о возможной
Дмитрий Кулеба (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Несмотря на то что НАТО не готово как организация сделать что-то, чтобы закрыть небо над Украиной для российских ракет и самолетов, Украине нужны гарантии безопасности, аналогичные тем, что прописаны в уставе НАТО. Об этом на сессии вопрос/ответ на брифинге после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Отвечая на вопрос, обсуждал ли он на переговорах возможный нейтралитет Украины (невхождение в НАТО), он сообщил, что не имеет права обсуждать что бы то ни было, что противоречит Конституции. А там записан курс на Альянс.

"Но мы ясно понимаем, что не станем членами НАТО по щелчку пальцев и что мы можем не войти в НАТО в обозримой перспективе", – отметил он.

Потому, говорит глава МИД, возникает вопрос: как обеспечить безопасность Украины на отрезке между сейчас и присоединением к НАТО? Это должна быть целая система с гарантиями от постоянных членов Совбеза ООН, Турции и стран-соседей, считает Кулеба.

"Это то, что мы готовы обсуждать", – подчеркнул министр.

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Украина также видит, что Альянс не готов действовать для нашей защиты, закрывать наше небо даже для защиты гражданского населения.

"Но нам так или иначе нужны гарантии безопасности, аналогичные тем, что прописаны в уставе НАТО. Если бы такие гарантии были нам предложены на уровне ООН и его Совета Безопасности, мы были бы готовы творчески подойти к обсуждению ситуации. Это не заявление, это просто идея", – резюмировал Кулеба.

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Евгений Пилипенко
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нато дмитрий кулеба
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