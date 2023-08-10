UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Купянск. Россияне сбросили на город 250-килограммовую авиабомбу. Пострадал горсовет — фото

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 09:14
Купянск. Россияне сбросили на город 250-килограммовую авиабомбу. Пострадал горсовет — фото - Фото
Последствия удара по Купянску (Фото: Харьковская ОВА)

Российские оккупанты в ночь на 10 августа сбросили 250-килограммовую авиационную бомбу на Купянск. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в полночь враг нанес удар по городу управляемой авиабомбой ФАБ-250. 
В результате атаки повреждено здание городского совета.
Около 07:30 россияне снову обстреляли Купянск, пострадал дом, информации о пострадавших нет. 
Последствия удара по Купянску (Фото: Харьковская ОВА)

ФАБ-250 — это 250-килограммовая авиационная бомба общего назначения советской разработки с осколочно-фугасной боеголовкой, которая в основном используется летчиками России, странами бывшего СССР и странами-заказчиками.

Читайте также: Россия сбросила авиабомбу на центр переливания крови под Купянском, есть погибшие – фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавиаударобстрелыхарьковская областькупянсколег синегубов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 