Российские оккупанты в ночь на 10 августа сбросили 250-килограммовую авиационную бомбу на Купянск. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, в полночь враг нанес удар по городу управляемой авиабомбой ФАБ-250.

В результате атаки повреждено здание городского совета.

Около 07:30 россияне снову обстреляли Купянск, пострадал дом, информации о пострадавших нет.

ФАБ-250 — это 250-килограммовая авиационная бомба общего назначения советской разработки с осколочно-фугасной боеголовкой, которая в основном используется летчиками России, странами бывшего СССР и странами-заказчиками.

4 августа в Минобороны сообщили, что российские войска хотят снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года.

8 августа генерал-полковник Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.

Ранее спикер Восточной группировки Сергей Череватый сообщал, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики.

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