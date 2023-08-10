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Куп'янськ. Росіяни скинули на місто 250-кілограмову авіабомбу. Постраждала міськрада — фото

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10.08.2023, 09:14
Куп'янськ. Росіяни скинули на місто 250-кілограмову авіабомбу. Постраждала міськрада — фото - Фото
Наслідки удару по Куп'янську (Фото: Харківська ОВА)

Російські окупанти в ніч проти 10 серпня скинули 250-кілограмову авіаційну бомбу на Куп'янськ. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, опівночі ворог завдав удару по місту керованою авіабомбою ФАБ-250.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю міської ради.

Близько 07.30 росіяни знову обстріляли Куп'янськ, постраждав будинок, інформації про постраждалих немає.

Наслідки удару по Куп'янську (Фото: Харківська ОВА)

ФАБ-250 — це 250-кілограмова авіаційна бомба загального призначення радянської розробки з осколково-фугасною боєголовкою, яка переважно використовується льотчиками Росії, країнами колишнього СРСР та країнами-замовниками.

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Дмитро Гриниченко
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