Куп'янськ. Росіяни скинули на місто 250-кілограмову авіабомбу. Постраждала міськрада — фото
10.08.2023, 09:14
Наслідки удару по Куп'янську (Фото: Харківська ОВА)
Російські окупанти в ніч проти 10 серпня скинули 250-кілограмову авіаційну бомбу на Куп'янськ. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, опівночі ворог завдав удару по місту керованою авіабомбою ФАБ-250.
Внаслідок атаки пошкоджено будівлю міської ради.
Близько 07.30 росіяни знову обстріляли Куп'янськ, постраждав будинок, інформації про постраждалих немає.
ФАБ-250 — це 250-кілограмова авіаційна бомба загального призначення радянської розробки з осколково-фугасною боєголовкою, яка переважно використовується льотчиками Росії, країнами колишнього СРСР та країнами-замовниками.
- 4 серпня у Міноборони повідомили, що російські війська хочуть знову окупувати території у Харківській області, які ЗСУ звільнили восени 2022 року.
- 8 серпня генерал-полковник Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.
- Раніше речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомляв, що українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики.
Читайте також: Росія скинула авіабомбу на центр переливання крові під Куп'янськом, є загиблі – фото
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі