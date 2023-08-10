Куп'янськ. Росіяни скинули на місто 250-кілограмову авіабомбу. Постраждала міськрада — фото

Російські окупанти в ніч проти 10 серпня скинули 250-кілограмову авіаційну бомбу на Куп'янськ. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, опівночі ворог завдав удару по місту керованою авіабомбою ФАБ-250.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю міської ради.

Близько 07.30 росіяни знову обстріляли Куп'янськ, постраждав будинок, інформації про постраждалих немає.

ФАБ-250 — це 250-кілограмова авіаційна бомба загального призначення радянської розробки з осколково-фугасною боєголовкою, яка переважно використовується льотчиками Росії, країнами колишнього СРСР та країнами-замовниками.

4 серпня у Міноборони повідомили, що російські війська хочуть знову окупувати території у Харківській області, які ЗСУ звільнили восени 2022 року.

8 серпня генерал-полковник Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.

Раніше речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомляв, що українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики.

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