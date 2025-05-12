Курдские боевики заявили о самороспуске и разоружении

Курды с портретом заключенного лидера РПК Абдуллы Оджалана (Иллюстративное фото: SEDAT SUNA/EPA)

Курдская боевая группировка Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о своем роспуске и разоружении в рамках новой мирной инициативы с Турцией, которая должна положить конец четырем десятилетиям вооруженного конфликта. Об этом сообщает Associated Press.

Заявление РПК прозвучало через несколько дней после съезда организации на севере Ирака.

Согласно документу съезд оценил, что борьба РПК "довела курдский вопрос к решению через демократическую политику, таким образом выполнив ее историческую миссию".

"В результате деятельность РПК была официально прекращена", – объявила партия.

Как отмечает агентство, детали мирной инициативы не были обнародованы, поэтому непонятно, как будет проходить этот процесс, в частности, как будет утилизировано оружие и кто будет контролировать эти процедуры.

Будущее бойцов РПК также остается неопределенным, в частности, неизвестно, могут ли они быть перемещены в третьи страны. Какие-либо уступки, которые РПК может получить в обмен на свое решение о роспуске, не разглашаются.

Правящая партия Турции, где РПК признана террористической организацией, поздравила заявление о самороспуске "как значительный шаг к цели – созданию Турции без терроризма".

Одновременно власти Турции заявили, что решение должно касаться "всех филиалов РПК".

По данным АР, вероятно, речь идет о курдских бойцах в Сирии, имеющих связи с РПК и участвовавших в боях с поддерживаемыми Турцией силами на местах.

Лидер поддерживаемых США курдских "Сирийских демократических сил" ранее заявил, что призыв к прекращению огня не касается его группировки в Сирии.