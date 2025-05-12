Курдські бойовики заявили про саморозпуск та роззброєння
Курдське бойове угруповання Робітнича партія Курдистану (РПК) оголосило про свій розпуск та роззброєння в рамках нової мирної ініціативи з Туреччиною, яка має покласти край чотирьом десятиліттям збройного конфлікту. Про це повідомляє Associated Press.
Заява РПК пролунала за кілька днів після з’їзду організації на півночі Іраку.
Згідно з документом з'їзд оцінив, що боротьба РПК "довела курдське питання до вирішення через демократичну політику, таким чином виконавши її історичну місію".
"У результаті діяльність РПК було офіційно припинено", – оголосила партія.
Як зазначає агентство, деталі мирної ініціативи не було оприлюднено, тому незрозуміло, як проходитиме цей процес, зокрема, як буде утилізовано зброю та хто контролюватиме ці процедури.
Майбутнє бійців РПК також залишається невизначеним, зокрема, невідомо, чи можуть вони бути переміщені до третіх країн. Будь-які поступки, які РПК може отримати в обмін на своє рішення про розпуск, не розголошуються.
Керівна партія Туреччини, де РПК визнана терористичною організацією, привітала заяву про саморозпуск "як значний крок до мети – створення Туреччини без тероризму".
Одночасно влада Туреччини заявила, що рішення має стосуватися "всіх філій РПК".
За даними АР, імовірно, йдеться про курдських бійців у Сирії, які мають зв'язки з РПК та брали участь у боях з підтримуваними Туреччиною силами на місцях.
Лідер підтримуваних США курдських "Сирійських демократичних сил" раніше заявив, що заклик до припинення вогню не стосується його угруповання в Сирії.
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