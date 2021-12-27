"Кусай и отходи". Генерал Кривонос назвал лучшую тактику ведения боя в случае вторжения РФ

В случае вторжения России в Украину лучшей тактикой для украинской армии стало бы нанесение ударов небольшими подразделениями. Об этом сказал бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в комментарии к фильму "Какой будет война между Украиной и Россией в 2022 году?" проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии.

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По мнению генерала, если произойдет активизация боевых действий, то это не будет фронтальная война. Это будет война мобильная и по определенным направлениям.

Поэтому, уверен Кривонос, задача ВСУ – готовить подразделения и личный состав, в том числе, и к действиям в мобильных небольших подразделениях и самостоятельным действиям.

"Вот, как раз способность этих соединений действовать самостоятельно, активно, агрессивно, нанося удары и отходя по принципу "кусай и отходи", вот это, пожалуй, самой лучшей будет тактика, если россияне будут преобладать нас по количеству и качеству своей техники", – сказал Кривонос.

Генерал выделил выделил преимущества украинской армии, в случае полномасштабного вторжения России.

"Нашими сильными сторонами может быть знание территории, на которой мы воюем, то, что мы защищаем свою территорию – это моральное, и плюс слаженность подразделений и подготовленность их к действиям на этой местности", – отметил Кривонос.

Генерал подчеркнул необходимость проведения военных учений по тем направлениям, которые рассматриваются как наиболее угрожающие в случае эскалации боевых действий.

"Чем больше пота на полигоне, тем меньше крови на поле боя", – сказал Кривонос.

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Наталия Медведева

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