Ландсбергис о ядерных угрозах Москвы: Путин от этого не выиграет, но может потерять все

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерные угрозы России являются блефом. Об этом он заявил в эфире BBC World, передает LRT.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин от этого ничего не выиграет, но может потерять все.

"Некоторые страны на его стороне, или он так думает. Китай однозначно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке также больше на стороне Путина. Но если угрозы станут реальностью, все партнерство исчезнет в одно мгновение", – сказал глава литовского МИД.

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Ландсбергис убежден, что позиция, которую занимают некоторые большие государства, чтобы избежать эскалации, может иметь катастрофические последствия.

"Это может привести к реальному конфликту уже за пределами Украины, в него могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если вы нам угрожаете, мы отступаем", – подытожил он.

В марте Ландсбергис заявил: "Маловероятно, что европейские союзники способны прийти к соглашению по отправке войск в Украину, поскольку даже в менее важных вопросах у них возникали споры".

В начале мая он отметил, что отправка военных инструкторов Литвы в Украину может стать первым шагом в инициативе Макрона.

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