Глава МЗС Литви про ядерні погрози Росії: Путін від цього не виграє, але може втратити все

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерні погрози з боку Росії є блефом. Про це він заявив у ефірі BBC World, передає LRT.

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За його словами, російський диктатор Володимир Путін від цього "нічого не виграє, але може втратити все".

"Деякі країни на його боці, або він так думає. Китай однозначно підтримує Росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці також більше на боці Путіна. Але якщо загрози стануть реальністю, все партнерство зникне в одну мить", – сказав глава литовського МЗС.

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Ландсбергіс переконаний, що позиція, яку займають деякі великі держави, аби уникнути ескалації, може мати катастрофічні наслідки.

"Це може призвести до реального конфлікту вже за межами України, в нього можуть бути втягнуті інші країни. Тому що ми посилаємо дуже чіткий сигнал Путіну: якщо ви нам погрожуєте, ми відступаємо", – підсумував він.

У березні Ландсбергіс заявив: "Малоймовірно, що європейські союзники здатні дійти згоди щодо відправлення військ в Україну, оскільки навіть у менш важливих питаннях у них виникали суперечки".

На початку травня він зазначив, що відправлення військових інструкторів Литви в Україну може стати першим кроком в ініціативі Макрона.

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