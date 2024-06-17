Латвия готовит вторую партию дронов для снабжения Украины – министр обороны Спрудс

Рустем Умеров и Андрис Спрудс (Фото: EPA)

В Латвии готовят вторую партию беспилотников для Вооруженных Сил Украины, закупленных в рамках коалиции дронов, которую страна возглавляет совместно с Британией. Об этом в интервью АрмияInform рассказал глава латвийского оборонного ведомства Андрис Спрудс.

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"Сейчас мы уже собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена в Украину", – сказал он.

По словам главы Минобороны страны, Латвия уже начинает реализовывать совместные международные закупки.

"Пока это скромная сумма, 350 000 евро, но это первый шаг. Также важно, чтобы различные международные компании были заинтересованы в этой программе. Поэтому одновременно проходят мероприятия на национальном, на международном уровне, а также двусторонне с Украиной", – пояснил он.

Министр напомнил, что Латвия объявила о плане и обязательствах внести в этом году в целом 20 млн евро в рамках коалиции дронов на закупку дронов для Сил обороны.

4 июня Министерства обороны Великобритании и Латвии объявили тендер на производство FPV-дронов для украинских военных.

20 марта Федоров заявил, что Украина может увеличить производство беспилотников до 2 млн единиц в год, что вдвое больше целевого показателя, но для этого требуется дополнительная финансовая поддержка Запада.

3 июня заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что почти 100% дронов для Сил обороны производится в Украине, наибольшая доля приходится на частный бизнес.

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