Латвія готує другу партію дронів для постачання Україні – міністр оборони Спрудс

Рустем Умєров та Андріс Спрудс (Фото: EPA)

У Латвії готують другу партію безпілотників для Збройних Сил України. Їх було закуплено у межах коаліції дронів, яку країна очолює спільно із Британією. Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів очільник латвійського оборонного відомства Андріс Спрудс.

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"Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну", – сказав він.

За словами очільника Міноборони країни, Латвія вже починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі.

"Поки що це скромна сума, 350 000 євро, але це перший крок. Також важливо, щоб різні міжнародні компанії були зацікавлені в цій програмі. Тому одночасно відбуваються заходи на національному, на міжнародному рівні, а також двосторонньо з Україною", – пояснив він.

Міністр нагадав, що Латвія оголосила про план і зобов’язання внести цього року загалом 20 млн євро у межах коаліції дронів на закупівлю дронів для Сил оборони.

4 червня Міністерства оборони Великої Британії та Латвії оголосили тендер на виробництво FPV-дронів для українських військових.

20 березня Федоров заявив, що Україна може збільшити виробництво безпілотників до 2 млн одиниць на рік, що вдвічі більше за цільовий показник, але для цього потрібна додаткова фінансова підтримка Заходу.

3 червня заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що майже 100% дронів для Сил оборони виготовляють в Україні, найбільша частка припадає на приватний бізнес.

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