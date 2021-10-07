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Латвия намерена провести крупную международную конференцию по Крыму

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 07:19
Латвия намерена провести крупную международную конференцию по Крыму - Фото
Дагмара Бейтнере-Ла Галла (фото - пресс-служба Верховной Рады)

Латвия намерена провести крупную международную конференцию по вопросам временно оккупированного Россией Крыма. Об этом говорилось на встрече замглавы Верховной Рады Елены Кондратюк с вице-спикером латвийского Саейма Дагмарой Бейтнере-Ле Галлой и послом Латвии Илгварсом Клявой, передает пресс-служба украинского парламента.

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Участники встречи договорились скоординировать усилия для проведения мероприятий Крымской платформы, говорится в сообщении.

"В частности, Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права", – пишут в ВР.

Кондратюк отмечала, что Рада ценит создание в Саейме Латвии группы Крымской платформы. Бейтнере-Ла Галла заверяла, что суверенитет и территориальная целостность Украины важны для Латвии. По ее словам, Рига готова к активной работе в рамках Крымской платформы.

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Марк Сировой
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Крым Елена Кондратюк крымская платформа парламент латвии Дагмара Бейтнере-Ле Галла Илгварс Клява
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