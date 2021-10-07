Латвия намерена провести крупную международную конференцию по Крыму
Латвия намерена провести крупную международную конференцию по вопросам временно оккупированного Россией Крыма. Об этом говорилось на встрече замглавы Верховной Рады Елены Кондратюк с вице-спикером латвийского Саейма Дагмарой Бейтнере-Ле Галлой и послом Латвии Илгварсом Клявой, передает пресс-служба украинского парламента.
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Участники встречи договорились скоординировать усилия для проведения мероприятий Крымской платформы, говорится в сообщении.
"В частности, Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права", – пишут в ВР.
Кондратюк отмечала, что Рада ценит создание в Саейме Латвии группы Крымской платформы. Бейтнере-Ла Галла заверяла, что суверенитет и территориальная целостность Украины важны для Латвии. По ее словам, Рига готова к активной работе в рамках Крымской платформы.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.
- На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
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