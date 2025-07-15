Латвия выделила новый пакет помощи Украине на 70 млн евро и поставила первые БТР Patriа
Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней поблагодарил за новый оборонный пакет для Украины на сумму 70 млн евро, утвержденный правительством страны 1 июля. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Благодарен народу и правительству Латвии за весомую помощь и новый оборонный пакет. Это хорошее усиление нашей армии. Спасибо за лидерство и готовность выделять даже более 0,25% ВВП в поддержку Украины", – сказал он.
По словам премьер-министра, Латвия уже начала поставки обещанного во время прошедшей встречи лидеров пакета оборонной помощи. В него, в частности, вошли 42 бронеавтомобиля Patriа.
На встрече обсудили оборонную поддержку Вооруженных Сил Украины и ее финансирование с помощью европейских инструментов, в частности в рамках SAFE. Также поговорили о дронах, о том, как на практике будут поставляться новые пакеты оборонной поддержки от стран-членов НАТО.
Обсудили также вступление Украины в Евросоюз и открытие переговорных кластеров.
"Справедливость в этом процессе должна быть обеспечена", – подчеркнул президент.
- 12 июля германский генерал сообщил, что страна профинансирует дальнобойные системы для Украины – первые поставки будут в июле.
- 14 июля Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение по поставкам оружия для Украины на средства Европы. Американский президент уточнил, что США не будут платить за это вооружение, а будут производить его.
- Дания и Нидерланды выразили готовность закупить оружие для Украины, как и Швеция. А вот Финляндия пока не решила.
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