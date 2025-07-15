Латвия выделила новый пакет помощи Украине на 70 млн евро и поставила первые БТР Patriа

Зеленский и Силиня обсудили военную помощь, в том числе дроны, и вступление в ЕС

Эвика Силиня и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней поблагодарил за новый оборонный пакет для Украины на сумму 70 млн евро, утвержденный правительством страны 1 июля. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Благодарен народу и правительству Латвии за весомую помощь и новый оборонный пакет. Это хорошее усиление нашей армии. Спасибо за лидерство и готовность выделять даже более 0,25% ВВП в поддержку Украины", – сказал он.

По словам премьер-министра, Латвия уже начала поставки обещанного во время прошедшей встречи лидеров пакета оборонной помощи. В него, в частности, вошли 42 бронеавтомобиля Patriа.

На встрече обсудили оборонную поддержку Вооруженных Сил Украины и ее финансирование с помощью европейских инструментов, в частности в рамках SAFE. Также поговорили о дронах, о том, как на практике будут поставляться новые пакеты оборонной поддержки от стран-членов НАТО.

Обсудили также вступление Украины в Евросоюз и открытие переговорных кластеров.

"Справедливость в этом процессе должна быть обеспечена", – подчеркнул президент.