Латвія виділила новий пакет допомоги Україні на 70 млн євро та поставила перші БТР Patriа

Зеленський та Сіліня обговорили військову допомогу, зокрема дрони, та вступ до ЄС

Евіка Сіліня та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею подякував за новий оборонний пакет для України на суму 70 млн євро, затверджений урядом країни 1 липня. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Вдячний народу та уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет. Це хороше посилення нашої армії. Дякую за лідерство й готовність виділяти навіть більше ніж 0,25 % ВВП на підтримку України", – сказав він.

За словами прем’єр-міністерки, Латвія вже почала постачання обіцяного під час минулої зустрічі лідерів пакета оборонної допомоги. До нього, зокрема, увійшли 42 бронеавтомобілі Patriа.

На зустрічі обговорили оборонну підтримку для Збройних Сил України та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE. Також поговорили про дрони, про те, як на практиці відбуватиметься постачання нових пакетів оборонної підтримки від країн-членів НАТО.

Обговорили й вступ України до Євросоюзу та відкриття переговорних кластерів.

"Справедливість у цьому процесі має бути забезпечена", – підкреслив президент.