Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лавров: Освобождение украинцев требует согласований

Лавров: Освобождение украинцев требует согласований - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
21.08.2019, 20:02

У главы МИД РФ спросили, правдива ли информация о том, что обмен удерживаемыми лицами может состояться до конца августа

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном в этом месяце освобождении Россией украинских политзаключенных, сказал, что для этого необходимо согласовать ряд вопросов. Об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, сообщает Интерфакс-Украина.

У Лаврова спросили, правдива ли информация о том, что обмен удерживаемыми лицами может состояться до конца августа.

"Для того чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты", - сказал он.

"И, конечно, необходимо не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь нужна не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", - добавил Лавров.

Напишите нам
Хайко Маас Сергей Лавров политзаключенный обмен
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 