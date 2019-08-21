Лавров: Освобождение украинцев требует согласований

Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном в этом месяце освобождении Россией украинских политзаключенных, сказал, что для этого необходимо согласовать ряд вопросов. Об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, сообщает Интерфакс-Украина.

У Лаврова спросили, правдива ли информация о том, что обмен удерживаемыми лицами может состояться до конца августа.

"Для того чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты", - сказал он.

"И, конечно, необходимо не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь нужна не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", - добавил Лавров.