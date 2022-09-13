Лавров встретился с лидером ХАМАС. Реакция Украины: Только убийца принимает террористов

Посольство Украины в Израиле отреагировало на встречу главы МИД России Сергея Лаврова с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Москве. Об этом говорится в заявлении ведомства.

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Дипломаты заявили, что Хания встретился с Лавровым для "обсуждения взаимных связей".

"Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", – отметили в посольстве.

В заявлении сказано, что "мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим безумием со стороны, пришло время начать действовать, а не просто говорить".

В конце июля, после того как Минюст России потребовал через суд ликвидировать Еврейское агентство по репатриации в Москве, в Израиле заговорили о возможности отказа от нейтральной позиции в отношении российско-украинской войны.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом призвал его присоединиться к международным санкциям в отношении России.

2 мая Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея, назвал евреев "величайшими антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Глава МИД Израиля Яир Лапид в ответ обвинил Лаврова в расизме.

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Дмитро Гриниченко

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