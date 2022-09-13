UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лавров встретился с лидером ХАМАС. Реакция Украины: Только убийца принимает террористов

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 15:38
Лавров встретился с лидером ХАМАС. Реакция Украины: Только убийца принимает террористов - Фото
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Посольство Украины в Израиле отреагировало на встречу главы МИД России Сергея Лаврова с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Москве. Об этом говорится в заявлении ведомства. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Дипломаты заявили, что Хания встретился с Лавровым для "обсуждения взаимных связей".

"Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", – отметили в посольстве. 

В заявлении сказано, что "мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим безумием со стороны, пришло время начать действовать, а не просто говорить".

Читайте также: Конфликт между Россией и Израилем. В Иерусалиме заговорили о присоединении к санкциям 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина Израиль война Сергей Лавров хамас
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 