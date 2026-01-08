Le Monde: Дмитриева видели в Париже 7 января, он посетил посольство США

Кирилл Дмитриев (Фото: Sergei Savostyanov/EPA)

Представителя России на мирных переговорах Кирилла Дмитриева в среду, 7 января, заметили в Париже, где за день до этого состоялась встреча "коалиции желающих". Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного собеседника.

Дмитриева заметили 7 января на улице Фобур-Сен-Оноре во французской столице.

Елисейский дворец опроверг, что представитель Кремля посетил президентский дворец на следующий день после того, как в Париже прошла встреча лидеров стран "коалиции желающих" при участии спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

По данным собеседника медиа, в Париже Дмитриева принимали в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом.