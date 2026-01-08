Le Monde: Дмитрієва бачили у Парижі 7 січня, він відвідав посольство США
Представника Росії на мирних переговорах Кирила Дмитрієва у середу, 7 січня, помітили у Парижі, де за день до цього відбулася зустріч "коаліції охочих". Про це повідомила французька газета Le Monde із посиланням на неназваного співрозмовника.
Дмитрієва помітили 7 січня на вулиці Фобур-Сен-Оноре у французькій столиці.
Єлисейський палац спростував, що представник Кремля відвідав президентський палац на наступний день після того, як в Парижі пройшла зустріч лідерів країн "коаліції охочих" за участі спецпредставника США Стіва Віткоффа і зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.
За даними співрозмовника медіа, у Парижі Дмитрієва приймали в посольстві США, розташованому поряд із Єлисейським палацом.
- 6 січня 2026 року у Парижі відбулося засідання "коаліції охочих". Після нього Зеленський, Макрон та Стармер підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил.
- Того самого дня ОП оприлюднив спільну декларацію всіх країн "коаліції охочих" за результатами зустрічі в Парижі.
