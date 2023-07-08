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Легион Свобода России обещает новый "сюрпризный" рейд в РФ. ГУР: Бойцы действуют автономно

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 20:19
Легион Свобода России обещает новый
"Цезарь" и Денис Никитин (фото - Легион Свобода России)

Командир Легиона Свобода России с позывным "Цезарь" заявил в интервью Observer, что его бойцы планируют совершить еще один рейд на территорию РФ. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал эту информацию, подчеркнув, что Легион Свобода России действует на территории РФ автономно, не подчиняясь Украине.

"Приблизительно в следующем месяце будет еще один сюрприз", – сказал "Цезарь", отметив, что это будет третья подобная операция.

После нее "Цезарь" анонсирует также четвертую и пятую операции: "У нас есть амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию".

Юсов заявил, что Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус (РДК) на территории РФ действуют "совершенно автономно, независимо и выполняют собственные политические цели и задачи".

"Раз анонсировали – значит, наверное, у них нужно спрашивать, что же будет происходить в ближайшее время", – сказал Юсов.

Читайте также: ГУР о России: Чтобы была гражданская война, нужны хотя бы граждане. Но трещины уже идут

Оксана Житнюк
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