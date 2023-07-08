Легион Свобода России обещает новый "сюрпризный" рейд в РФ. ГУР: Бойцы действуют автономно

Командир Легиона Свобода России с позывным "Цезарь" заявил в интервью Observer, что его бойцы планируют совершить еще один рейд на территорию РФ. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал эту информацию, подчеркнув, что Легион Свобода России действует на территории РФ автономно, не подчиняясь Украине.

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"Приблизительно в следующем месяце будет еще один сюрприз", – сказал "Цезарь", отметив, что это будет третья подобная операция.

После нее "Цезарь" анонсирует также четвертую и пятую операции: "У нас есть амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию".

Юсов заявил, что Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус (РДК) на территории РФ действуют "совершенно автономно, независимо и выполняют собственные политические цели и задачи".

"Раз анонсировали – значит, наверное, у них нужно спрашивать, что же будет происходить в ближайшее время", – сказал Юсов.

1 июня 2023 года оппозиционный российскому диктатору Путину Российский добровольческий корпус заявил о пересечении российской границы и наступлении в направлении Шебекино в Белгородской области.

6 июня Легион Свобода России опубликовал видео, как утверждается, с въездом на танках вместе с РДК в Новую Таволжанку.

26 июня РДК и Легион Свобода России заявили, что в настоящее время контролируют более четырех населенных пунктов на территории РФ.

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