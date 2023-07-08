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Легіон Свобода Росії обіцяє новий "сюрпризний" рейд у РФ. ГУР: Бійці діють автономно

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 20:19
Легіон Свобода Росії обіцяє новий
"Цезар" і Денис Нікітін (Фото - Легіон Свобода Росії)

Командир Легіону Свобода Росії з позивним "Цезар" заявив в інтерв’ю Observer, що його бійці планують здійснити ще один рейд на територію РФ. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував цю інформацію, наголосивши, що Легіон Свобода Росії діє на території РФ автономно, не підпорядковуючись Україні.

"Приблизно наступного місяця буде ще один сюрприз", – сказав "Цезар", зазначивши, що це буде третя подібна операція.

Після неї "Цезар" анонсує також четверту та п'яту операції: "Ми маємо амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію".

Юсов заявив, що Легіон Свобода Росії та Російській добровольчий корпус (РДК) на території РФ діють "абсолютно автономно, незалежно і виконують власні політичні цілі і завдання".

"Раз анонсували – значить, напевно, у них треба запитувати, що ж буде відбуватись найближчим часом", – сказав Юсов.

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Оксана Житнюк
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