Командир Легіону Свобода Росії з позивним "Цезар" заявив в інтерв’ю Observer, що його бійці планують здійснити ще один рейд на територію РФ. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував цю інформацію, наголосивши, що Легіон Свобода Росії діє на території РФ автономно, не підпорядковуючись Україні.

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"Приблизно наступного місяця буде ще один сюрприз", – сказав "Цезар", зазначивши, що це буде третя подібна операція.

Після неї "Цезар" анонсує також четверту та п'яту операції: "Ми маємо амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію".

Юсов заявив, що Легіон Свобода Росії та Російській добровольчий корпус (РДК) на території РФ діють "абсолютно автономно, незалежно і виконують власні політичні цілі і завдання".

"Раз анонсували – значить, напевно, у них треба запитувати, що ж буде відбуватись найближчим часом", – сказав Юсов.

1 червня 2023 року опозиційний російському диктатору Путіну Російський добровольчий корпус заявив про перетин російського кордону та наступ у напрямку Шебекіно у Бєлгородській області.

6 червня Легіон Свобода Росії опублікував відео, як стверджується, з в'їздом на танках разом із РДК у Нову Таволжанку.

26 червня РДК і Легіон Свобода Росії заявили, що наразі контролюють понад чотири населених пункти на території РФ.

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