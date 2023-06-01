Легион "Свобода России" заявил об уничтожении 2С4 "Тюльпан" в Белгородской области — фото

Бойцы Легиона Свобода России, которые воюют против РФ, заявили об уничтожении самоходного миномета "Тюльпан" в Белгородской области. Соответствующие фото опубликованы на канале подразделения.

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По их словам, во время рейда в Белгородскую область 1 июня уничтожен грузовик "Камаз" с боеприпасами и самоходный миномет большой мощности "Тюльпан".

На снимке можно увидеть последствия уничтожения техники противника.

Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" снова заявили о проникновении в Белгородскую область и боях с оккупантами.

Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" заявили о пересечении границы с РФ: вошли в Белгородскую область. В ГУР объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.

Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В легионе утверждают, что во время операции "были разгромлены" силы ФСБ, а также "уничтожена мотострелковая рота" ВС РФ. Также там отрицают заявления РФ о больших потерях, которые якобы понесло формирование. Также в ЛСР говорят, что операция "не была скоординирована" с властями Украины. Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и легион "Свобода России"

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