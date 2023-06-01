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Легіон "Свобода Росії" заявив про знищення 2С4 "Тюльпан" у Бєлгородській області — фото, відео

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 11:29
Легіон
Знищена техніка РФ у Бєлгородській області (Фото: легіон "Свобода Росії"/Telegram)

Бійці легіону "Свобода Росії", які воюють проти РФ, заявили про знищення самохідного міномета "Тюльпан" у Бєлгородській області. Відповідні фото опубліковані на каналі підрозділу.

За їхніми словами, під час рейду до Бєлгородської області 1 червня знищено вантажівку "Камаз" з боєприпасами та самохідний міномет великої потужності "Тюльпан".

На знімку можна побачити наслідки знищення техніки противника.

Раніше бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" знову заявили про проникнення до Бєлгородської області та бої з окупантами.

  • Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" заявили про перетин кордону з РФ: увійшли до Бєлгородської області. У ГУР пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.
  • Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області розпочалася евакуація на ядерному об'єкті "Бєлгород-22", було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували.
  • У легіоні стверджують, що під час операції "були розгромлені" сили ФСБ, а також "знищена мотострілецька рота" ЗС РФ. Також там заперечують заяви РФ про великі втрати, яких нібито зазнало формування. Також у ЛСР кажуть, що операція "не була скоординована" з владою України. 

Читайте також: Війна в Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та легіон "Свобода Росії"

Дмитро Гриниченко
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війнабєлгородська областьтюльпанлегіон свобода росії
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