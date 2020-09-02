Лерос напишет заявление на Зеленского: Расскажете следователям, где я брал взятки
Бывший член фракции Слуга народа считает, что президент обвинил его во взяточничестве
Народный депутат Гео Лерос, которого вчера исключили из фракции Слуга народа, считает, что президент Владимир Зеленский в своем сегодняшнем заявлении назвал его взяточником, из-за чего депутат намерен обратиться в правоохранительные органы. Об этом Лерос сообщил на своей странице в Facebook.
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Он написал, что не является чиновником, поэтому взяток ему не предлагают.
"Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку", - сообщил депутат.
Ранее Лерос сообщал, что был исключен якобы по указанию президента.
Сегодня Зеленский во время брифинга сказал: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, мне все равно, из какой они партии".
- 31 августа 2020-го Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали".
- 1 сентября Лерос резко отреагировал на слова президента, сказав, что "это вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну". Зеленский, по его мнению, "не стал воевать со старой системой, а слился с ней". Главу ОП Ермака он назвал "агентом ГРУ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную госизмену", а глава СБУ Баканов, по мнению Лероса, "взял под контроль теневую экономику". Полный текст и видео выступления.
- После этого Лероса исключили из фракции СН.
- Сегодня глава фракции Арахамия заявил, что Зеленский не требовал исключения Лероса, а решение было принято, поскольку нардеп якобы нарушил негласные соглашения.
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