Лерос напишет заявление на Зеленского: Расскажете следователям, где я брал взятки

Бывший член фракции Слуга народа считает, что президент обвинил его во взяточничестве

Народный депутат Гео Лерос, которого вчера исключили из фракции Слуга народа, считает, что президент Владимир Зеленский в своем сегодняшнем заявлении назвал его взяточником, из-за чего депутат намерен обратиться в правоохранительные органы. Об этом Лерос сообщил на своей странице в Facebook.

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Он написал, что не является чиновником, поэтому взяток ему не предлагают.

"Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку", - сообщил депутат.

Ранее Лерос сообщал, что был исключен якобы по указанию президента.

Сегодня Зеленский во время брифинга сказал: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, мне все равно, из какой они партии".

Вадим Ребрина

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