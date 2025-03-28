Лидер британских ультраправых считает, что Трамп "слишком много" дает Путину

По мнению Найджела Фаража, окончательный результат переговоров не может быть победой российского диктатора Владимира Путина

Найджел Фараж (Фото: Adam Vaughan/EPA)

Российский диктатор Владимир Путин получает "слишком много" от возглавляемых США переговоров о прекращении войны против Украины. Об этом заявил лидер ультраправой британской партии Reform UK Найджел Фараж для BBC, передает Politico.

"Мы хотим мирного соглашения. Конечно, все хотят мирного соглашения, но оно должно быть справедливым. Прямо сейчас, кажется, Россия получает слишком много", – сказал Фараж.

На прямой вопрос о том, не дает ли президент США Дональд Трамп Путину слишком много свободы, Фараж ответил утвердительно, предположил, что за кулисами переговоров со стороны РФ происходят неизвестные общественности вещи, и добавил, что сейчас это вызывает беспокойство.

Он предупредил, что окончательный итог переговоров не может быть победой российского диктатора.

"Совершенно правильно стремиться к миру, но мы не можем иметь мир, который сделает Путина победителем", – заявил Фараж.

В 2024 году Фараж заявлял, что ЕС и НАТО расширением на восток якобы спровоцировали полномасштабное вторжение России в Украину.

После этого он избрался в британский парламент.

9 февраля 2025 года советник президента США по нацбезопасности Уолтц переложил на Европу предоставление гарантий безопасности после окончания российско-украинской войны.

12 февраля министр обороны США Хегсет заявил, что возвращение к границам 2014 года и вступление Украины в НАТО являются нереалистичными.