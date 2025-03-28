Лідер британських ультраправих вважає, що Трамп "забагато" дає Путіну

На думку Найджела Фараджа, остаточний результат переговорів не може бути перемогою російського диктатора Володимира Путіна

Найджел Фарадж (Фото: Adam Vaughan/EPA)

Російський диктатор Володимир Путін отримує "забагато" від очолюваних США переговорів про припинення війни проти України. Про це заявив лідер ультраправої британської партії Reform UK Найджел Фарадж для BBC, передає Politico.

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"Ми хочемо мирної угоди. Звичайно, всі хочуть мирної угоди, але вона має бути справедливою. Прямо зараз, видається, Росія отримує надто багато", – сказав Фарадж.

На пряме запитання про те, чи не дає президент США Дональд Трамп Путіну надто багато свободи, Фарадж відповів ствердно, припустив, що за лаштунками переговорів з боку РФ відбуваються невідомі загалу речі, та додав, що зараз це викликає занепокоєння.

Він попередив, що остаточний результат переговорів не може бути перемогою російського диктатора.

"Цілком правильно прагнути миру, але ми не можемо мати мир, який зробить Путіна переможцем", – заявив Фарадж.

У 2024 році Фарадж заявляв, що ЄС і НАТО розширенням на схід нібито спровокували повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Після цього він обрався до британського парламенту.

9 лютого 2025 року радник президента США з нацбезпеки Волтц переклав на Європу надання гарантій безпеки після закінчення російсько-української війни.

12 лютого міністр оборони США Гегсет заявив, що повернення до кордонів 2014 року та вступ України до НАТО є нереалістичними.