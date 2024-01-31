Лидер оппозиции Израиля: Мы не можем простить Россию, нужно пересмотреть наши отношения

Яир Лапид (Скриншот)

Глава парламентской оппозиции и экс-премьер Израиля Яир Лапид заявил в интервью Vesty, что Иерусалим должен пересмотреть свои отношения с Россией.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Ясно, что Россия сегодня нуждается в Иране больше, чем когда-либо. Они не любят, когда им об этом говорят, потому что все еще считают себя супердержавой. Но это "супердержава" не в состоянии победить Украину с февраля 2022 года", – сказал Лапид.

Он отметил, что Израилю "еще очень долго трудно будет простить" России и ее руководству то, как они приняли сторону ХАМАС. Также он напомнил о заявлениях российского диктатора Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию по отношению к России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае такой несправедливости", – добавил экс-премьер Израиля.

7 октября 2023 года во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в частности младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

Читайте также: Россия пытается подорвать мандат Международного суда в Гааге – заявление четырех стран