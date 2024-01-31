Лідер опозиції Ізраїлю: Ми не можемо пробачити Росії, треба передивитися наші відносини

Яїр Лапід (Скриншот)

Глава парламентської опозиції та експрем'єр Ізраїлю Яїр Лапід заявив в інтерв'ю Vesty, що Єрусалим має передивитися свої відносини з Росією.

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"Ясно, що Росія сьогодні потребує Ірану більше, ніж будь-коли. Вони не люблять, коли їм про це говорять, бо все ще вважають себе супердержавою. Але ця "супердержава" не в змозі перемогти Україну з лютого 2022 року", – сказав Лапід.

Він зазначив, що Ізраїлю "ще дуже довго важко буде пробачити" Росії та її керівництву те, як вони стали на бік ХАМАС. Також він нагадав про заяви російського диктатора Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Немає сумніву, що керівництво країни має переглянути свою позицію щодо Росії. Держави не розривають відносини просто так, але й не прощають у разі заподіювання такої кривди", – додав експрем'єр Ізраїлю.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше ніж 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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