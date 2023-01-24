Лидер партии Шольца не боится, что Путин нанесет ядерный удар. Аргумент: Китай не одобрит
Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл не боится ядерной эскалации со стороны России. Об этом он сообщил в интервью изданию Tageszeitung.
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По его словам, российский диктатор Владимир Путин не сможет запугать союзников Украины ядерным оружием.
Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц своим визитом в Пекин и совместными действиями с президентом США Джо Байденом на саммите G20 способствовал снижению ядерной угрозы.
"Путин понимал, что если он перейдет эту черту, то потеряет таких ключевых союзников, как китайцы. Как канцлер, ответственность в этой исторической ситуации несет Шольц, а не те, кто постоянно дает мудрые советы в Твиттере или на ток-шоу", — сказал Клингбейл.
Политик заявил, что выступает за дальнейшую военную помощь Украине.
"Украине нужно оружие, а также территориальные приобретения для переговоров, которые когда-нибудь состоятся", — резюмировал он.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ядерное разоружение России будет условием послевоенных договоренностей с ее новым руководством.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.
- Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
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