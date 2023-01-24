Лидер партии Шольца не боится, что Путин нанесет ядерный удар. Аргумент: Китай не одобрит

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл не боится ядерной эскалации со стороны России. Об этом он сообщил в интервью изданию Tageszeitung.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин не сможет запугать союзников Украины ядерным оружием.

Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц своим визитом в Пекин и совместными действиями с президентом США Джо Байденом на саммите G20 способствовал снижению ядерной угрозы.

"Путин понимал, что если он перейдет эту черту, то потеряет таких ключевых союзников, как китайцы. Как канцлер, ответственность в этой исторической ситуации несет Шольц, а не те, кто постоянно дает мудрые советы в Твиттере или на ток-шоу", — сказал Клингбейл.

Политик заявил, что выступает за дальнейшую военную помощь Украине.

"Украине нужно оружие, а также территориальные приобретения для переговоров, которые когда-нибудь состоятся", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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