UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лидер партии Шольца не боится, что Путин нанесет ядерный удар. Аргумент: Китай не одобрит

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 22:34
Лидер партии Шольца не боится, что Путин нанесет ядерный удар. Аргумент: Китай не одобрит - Фото
Ларс Клингбейл (Фото: EPA)

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл не боится ядерной эскалации со стороны России. Об этом он сообщил в интервью изданию Tageszeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не сможет запугать союзников Украины ядерным оружием.

Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц своим визитом в Пекин и совместными действиями с президентом США Джо Байденом на саммите G20 способствовал снижению ядерной угрозы. 

"Путин понимал, что если он перейдет эту черту, то потеряет таких ключевых союзников, как китайцы. Как канцлер, ответственность в этой исторической ситуации несет Шольц, а не те, кто постоянно дает мудрые советы в Твиттере или на ток-шоу", — сказал Клингбейл. 

Политик заявил, что выступает за дальнейшую военную помощь Украине. 

"Украине нужно оружие, а также территориальные приобретения для переговоров, которые когда-нибудь состоятся", — резюмировал он.

Читайте также: Путин сдержал НАТО ядерными угрозами, он блефует. Переговоры нужны с позиции силы — Болтон

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай Германия война владимир путин ядерное оружие сдпг Ларс Клингбейл
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 