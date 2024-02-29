Лидер республиканцев Макконнелл объявил об отставке. Он ярый сторонник помощи Украине

Митч Макконнелл (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл сообщил, что покинет свою должность в ноябре 2024 года. Об этом сказано в заявлении политика.

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По его словам, на прошлой неделе ему исполнилось 82 года, а карьера в Сенате началась еще в 1980-х годах при президентстве Рональда Рейгана.

"Но один из самых недооцененных жизненных талантов — это знать, когда пора переходить к следующей главе жизни", — заявил Макконнелл.

Он отметил, что это будет его последний срок на посту республиканского лидера в Сенате.

"Однако в ближайшее время я никуда не поеду. Я выполню работу, порученную мне коллегами, до тех пор, пока в ноябре мы не выберем нового лидера, и он не встанет у руля в январе следующего года", — подчеркнул сенатор.

Законодатель сказал, что пришло время для "следующего поколения лидеров".

Макконнелл был сенатором с 1985 года, он был лидером республиканцев в Сенате 18 лет, с 2005 года — это рекорд на подобной должности. С начала большой войны он был одним из главных сторонников усиления военной помощи Украине.

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

26 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

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