Лидер республиканцев Макконнелл объявил об отставке. Он ярый сторонник помощи Украине
Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл сообщил, что покинет свою должность в ноябре 2024 года. Об этом сказано в заявлении политика.
По его словам, на прошлой неделе ему исполнилось 82 года, а карьера в Сенате началась еще в 1980-х годах при президентстве Рональда Рейгана.
"Но один из самых недооцененных жизненных талантов — это знать, когда пора переходить к следующей главе жизни", — заявил Макконнелл.
Он отметил, что это будет его последний срок на посту республиканского лидера в Сенате.
"Однако в ближайшее время я никуда не поеду. Я выполню работу, порученную мне коллегами, до тех пор, пока в ноябре мы не выберем нового лидера, и он не встанет у руля в январе следующего года", — подчеркнул сенатор.
Законодатель сказал, что пришло время для "следующего поколения лидеров".
Макконнелл был сенатором с 1985 года, он был лидером республиканцев в Сенате 18 лет, с 2005 года — это рекорд на подобной должности. С начала большой войны он был одним из главных сторонников усиления военной помощи Украине.
- 14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).
- 26 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.
- 28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.
Читайте также: Байден давит на Конгресс США из-за отсутствия помощи Украине: Давайте сделаем это