Лідер республіканців Макконнелл оголосив про відставку. Він затятий прихильник допомоги Україні

Макконнелл залишить посаду лідера Республіканської партії у Сенаті США в листопаді 2024 року

Мітч Макконнелл (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл повідомив, що залишить свою посаду в листопаді 2024 року. Про це йдеться в заяві політика.

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За його словами, минулого тижня йому виповнилося 82 роки, а кар'єра в Сенаті розпочалася ще у 1980-х роках за президентства Рональда Рейгана.

"Але один із найбільш недооцінених життєвих талантів – це знати, коли час переходити до наступного розділу життя", – заявив Макконнелл.

Він зазначив, що це буде його останній термін на посаді республіканського лідера в Сенаті.

"Однак найближчим часом я нікуди не поїду. Я виконуватиму роботу, доручену мені колегами, доти, доки в листопаді ми не оберемо нового лідера і він не встане біля керма у січні наступного року", – наголосив сенатор.

Законодавець сказав, що настав час для "наступного покоління лідерів".

Макконнелл був сенатором з 1985 року, він був лідером республіканців у Сенаті 18 років, з 2005-го — це рекорд на подібній посаді. З початку великої війни він був одним із головних прихильників посилення військової допомоги Україні.

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо речник Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що спікер Палати представників США Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

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