Байден тисне на Конгрес США через відсутність допомоги Україні: Зробімо це

Американський президент наголосив, що ціна затягування голосування законопроєкту про національну безпеку зростає з кожним днем

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден вкотре звернувся до Конгресу через надання допомоги Україні та закликав "зробити це". Про це він написав у соцмережі X (раніше Twitter).

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21 лютого Байден вже заявляв, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. А 27 лютого він скликав лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити питання допомоги Україні та голосування щодо фінансування роботи американського уряду.

Сьогодні американський президент наголосив, що ціна затягування голосування за двопартійний законопроєкт про національну безпеку зростає з кожним днем.

"Цей законопроєкт дозволив би озброїти Україну, інвестувати в нашу оборонно-промислову базу, допомогти Ізраїлю захиститися від ХАМАС та отримати більше гуманітарної допомоги для палестинського цивільного населення", – наголосив він.

Сьогодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ініціював відкритий лист спікерів 23 парламентів та очільниці Європарламенту до спікера Палати представників США Майка Джонсона з проханням внести на розгляд законопроєкт, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд допомоги Україні.

14 лютого 2024 року американський президент закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що спікер Палати представників США Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

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